Україна хоче посилити співпрацю з кібербезпеки з країнами Балтії через РФ

Україна хоче посилити співпрацю в сфері кібербезпеки з країнами Балтії. Такі заходи необхідні у зв'язку зі значною активізацією інформаційної війни з боку Російською Федерацією.

Про це під час зустрічі з послом Естонії в Україні Кімом Кууском заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов .

"Україна знаходиться на передовій боротьби з гібридною агресією. І наше завдання - посилити співпрацю в сфері кіберзахисту зі структурами і країнами-членами НАТО, оскільки РФ останнім часом значно активізувала інформаційну війну", - заявив Данілов.

Він висловив зацікавленість у максимальному посиленні практичної співпраці з кіберцентром НАТО в Естонії.

"Своєю чергою, пан посол зазначив, що Естонія зацікавлена ​​в розвитку двостороннього співробітництва з Україною в сфері кібербезпеки", - додали в РНБО.