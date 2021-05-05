Україна хоче посилити співпрацю з кібербезпеки з країнами Балтії через РФ
Україна хоче посилити співпрацю в сфері кібербезпеки з країнами Балтії. Такі заходи необхідні у зв'язку зі значною активізацією інформаційної війни з боку Російською Федерацією.
Про це під час зустрічі з послом Естонії в Україні Кімом Кууском заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.
"Україна знаходиться на передовій боротьби з гібридною агресією. І наше завдання - посилити співпрацю в сфері кіберзахисту зі структурами і країнами-членами НАТО, оскільки РФ останнім часом значно активізувала інформаційну війну", - заявив Данілов.
Він висловив зацікавленість у максимальному посиленні практичної співпраці з кіберцентром НАТО в Естонії.
"Своєю чергою, пан посол зазначив, що Естонія зацікавлена в розвитку двостороннього співробітництва з Україною в сфері кібербезпеки", - додали в РНБО.
Нагадаємо, в березні в РНБО заявили, що Російська Федерація провела масштабну кібератаку на Україну у відповідь на санкції проти народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака.
Також повідомлялося, що Служба безпеки України заблокувала масштабну хакерську атаку на українські урядові сайти.