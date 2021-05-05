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Україна хоче посилити співпрацю з кібербезпеки з країнами Балтії через РФ

Новость на русском → Київ, Середа 05 травня 2021 12:48
Україна хоче посилити співпрацю з кібербезпеки з країнами Балтії через РФ Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Україна хоче посилити співпрацю в сфері кібербезпеки з країнами Балтії. Такі заходи необхідні у зв'язку зі значною активізацією інформаційної війни з боку Російською Федерацією.

Про це під час зустрічі з послом Естонії в Україні Кімом Кууском заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Україна знаходиться на передовій боротьби з гібридною агресією. І наше завдання - посилити співпрацю в сфері кіберзахисту зі структурами і країнами-членами НАТО, оскільки РФ останнім часом значно активізувала інформаційну війну", - заявив Данілов.

Він висловив зацікавленість у максимальному посиленні практичної співпраці з кіберцентром НАТО в Естонії.

"Своєю чергою, пан посол зазначив, що Естонія зацікавлена ​​в розвитку двостороннього співробітництва з Україною в сфері кібербезпеки", - додали в РНБО.

Нагадаємо, в березні в РНБО заявили, що Російська Федерація провела масштабну кібератаку на Україну у відповідь на санкції проти народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України заблокувала масштабну хакерську атаку на українські урядові сайти.

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Новини України Політика НАТО информационная война кибербезопасность Балтия Олексій Данілов
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