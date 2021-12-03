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Украина хочет стать хабом Бюро ОБСЕ по правам человека, - Кулеба

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Стокгольм, Пятница 03 декабря 2021 15:59
Украина хочет стать хабом Бюро ОБСЕ по правам человека, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украина предлагает Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ стать его региональным хабом в Центральной Европе. Другими словам, площадкой для взаимодействия представителей правительств и гражданских обществ стран этого региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Сообщается, что сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Стокгольме провел встречу с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) Маттео Мекаччи. Он выдвинул инициативу сделать Украину региональным хабом для деятельности ОБСЕ в сфере защиты прав человека на фоне блокировки Россией заседаний по реализации мер по вопросам человеческого измерения (HDIM).

"В Украине очень сильное гражданское общество. Мы считаем это силой и преимуществом нашей страны. Поэтому мы готовы взять на себя роль регионального хаба по укреплению гражданского общества в регионе Центральной Европы", - отметил Кулеба.

В этом контексте он предложил провести в Украине мероприятия, которые предоставили бы площадку для эффективного взаимодействия представителей правительств и гражданских обществ государств региона.

Кулеба отметил важность дистанционного мониторинга ситуации в сфере прав человека на временно оккупированных территориях.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что прямо сейчас в мире работают над санкциями против России.

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ОБСЕ Дмитрий Кулеба
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