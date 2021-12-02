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Прямо сейчас в столицах работают над санкциями против России. Это четкий сигнал, - Кулеба

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Четверг 02 декабря 2021 21:55
Прямо сейчас в столицах работают над санкциями против России. Это четкий сигнал, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас в мире дипломаты обсуждают введение санкций против России. В частности, которые будут включены в пакет сдерживания РФ от агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и предметный разговор над конкретными экономическими санкциями, которые будут включены в пакет сдерживания (России - ред.). Наша задача состоит в том, чтобы довести эту совместную работу до эффективного и четкого результата", - заявил министр.

Он также добавил, что, то, что страны обсуждают введение экономических санкций, является четким сигналом для России.

"Главное, что Россия видит, что происходит, какие вопросы обсуждаются. И все это четкий сигнал. Они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать какие-то решения военного характера", - добавил Кулеба.

Напомним, США планируют ввести санкции против РФ в случае прямой агрессии против Украины с ее стороны. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, речь идет именно об экономических мерах, от которых Соединенные Штаты в прошлом отказывались.

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Дмитрий Кулеба Санкции против России
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