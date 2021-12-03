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Україна хоче стати хабом Бюро ОБСЄ з прав людини, - Кулеба

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Стокгольм, П'ятниця 03 грудня 2021 15:59
Україна хоче стати хабом Бюро ОБСЄ з прав людини, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Україна пропонує Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ стати його регіональним хабом у Центральній Європі. Іншими словами, майданчиком для взаємодії представників урядів і громадянських суспільств країн цього регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Повідомляється, що сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Стокгольмі провів зустріч з директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) Маттео Мекаччі. Він висунув ініціативу зробити Україну регіональним хабом для діяльності ОБСЄ у сфері захисту прав людини на тлі блокування Росією засідань з реалізації заходів з питань людського виміру (HDIM).

"В Україні дуже сильне громадянське суспільство. Ми вважаємо це силою і перевагою нашої країни. Тому ми готові взяти на себе роль регіонального хабу по зміцненню громадянського суспільства в регіоні Центральної Європи", - зазначив Кулеба.

У цьому контексті він запропонував провести в Україні заходи, які надали б майданчик для ефективної взаємодії представників урядів і громадянських суспільств держав регіону.

Кулеба наголосив на важливості дистанційного моніторингу ситуації у сфері прав людини на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що прямо зараз у світі працюють над санкціями проти Росії.

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ОБСЄ Дмитро Кулеба
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