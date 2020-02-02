Украина хочет получить черные ящики самолета МАУ, - Зеленский

Украина хочет получить черные ящики самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, несмотря на приглашение иранской стороны для украинских специалистов принять участие в совместной их расшифровке. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии программе "ТСН. Тиждень" в воскресенье.

"Иранская сторона уже предложила нам, чтобы к расшифровке черных ящиков мы привлекли своих специалистов. То есть они нас сейчас приглашают в понедельник лететь в Иран. Я вам скажу откровенно, мы очень боимся этого. Почему? Потому что они могут пригласить наших специалистов в их лабораторию, в их, наверное, современную лабораторию, но нам уже тогда наши спецы сказали, что технически они не готовы к правильной правдивой расшифровке. Поэтому я боюсь, что они могут их приобщить вместе там: пожалуйста, давайте здесь на месте мы расшифруем, и зачем вам теперь черные ящики? Нет, мы хотим взять эти черные ящики, - заявил Зеленский.

Зеленский также рассказал о разговоре с представителем иранской стороны. Во время разговора иранский представитель сказал: "Если мы не сможем расшифровать, мы вам их отдадим".

По его словам, если украинские специалисты будут лететь в Иран, то они, наверное, должны иметь мандат того, чтобы в случае нерасшифровки полной на месте, они будут забирать черные ящики.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что власти будут настаивать на том, чтобы расшифровка "черных ящиков" сбитого украинского самолета МАУ под Тегераном проходила в Украине.

Ранее сообщалось, что Иран не намерен отдавать черные ящики сбитого самолета МАУ.