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Иран не намерен отдавать черные ящики со сбитого самолета МАУ

Новости » Политика     26.01.2020 - 18:14
Иран не намерен отдавать черные ящики со сбитого самолета МАУ
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com / SZimpas)

Черные ящики останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории, заявили в парламентском комитете страны

Черные ящики украинского пассажирского самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", разбившегося под Тегераном, будут расшифрованы на иранской территории. Об этом сообщило в воскресенье иранское агентство Tasnim.

Член парламентского комитета по развитию иранского меджлиса Фараджулла Раджабов заявил, что "бортовые самописцы украинского лайнера, разбившегося под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории".

По его словам, "изучением информации черных ящиков, займется иранское Министерство дорог и городского развития".

Он также отметил, что политика Ирана заключается в том, чтобы черные ящики остались здесь в стране и тут же были расшифрованы.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Иран примет окончательное решение по дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации самолета МАУ. Окончательное решение будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину.

РБК-Украина писало, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о сложности переговоров с Ираном по вопросу возвращения "черных ящиков" сбитого украинского самолета. По его словам, усложняют переговоры информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации.

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