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Украина хочет подписать "промышленный безвиз" с ЕС на следующем саммите, - Зеленский

Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена подписать с Европейским союзом так называемый "промышленный безвиз". По его словам, это может произойти на следующем саммите Украина-ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства во время выступления на саммите.

"Уверен, есть движение к соглашению о важном для Украины "промышленном безвизе". На следующем саммите Украина-ЕС мы стремимся подписать это соглашение", - сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что Украина уже начала с ЕС диалог по поводу Европейского зеленого курса.

Напомним, в декабре 2020 года Украина и ЕС договорились подписать Соглашение АССА (так называемый "промышленный безвиз") по некоторым видам продукции с добавленной стоимостью. Речь идет об электрооборудовании, машинах и механизмах.

Отметим, президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении строительной продукции на рынке. Этот документ приближает Украину к внедрению "промышленного безвиза" с Евросоюзом.

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