Украина хочет подписать "промышленный безвиз" с ЕС на следующем саммите, - Зеленский

"Уверен, есть движение к соглашению о важном для Украины "промышленном безвизе". На следующем саммите Украина-ЕС мы стремимся подписать это соглашение", - сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что Украина уже начала с ЕС диалог по поводу Европейского зеленого курса.