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Україна хоче підписати "промисловий безвіз" з ЄС на наступному саміті, - Зеленський

Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір підписати з Європейським союзом так званий "промисловий безвіз". За його словами, це може відбутися на наступному саміті Україна-ЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави під час виступу на саміті.

"Впевнений, є рух до угоди про важливий для України "промисловий безвіз". На наступному саміті Україна-ЄС ми прагнемо підписати цю угоду", - сказав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що Україна вже розпочала з ЄС діалог щодо Європейського зеленого курсу.

Нагадаємо, у грудні 2020-го Україна та ЄС домовились підписати Угоду АССА (так званий "промисловий безвіз") по деяких видах продукції з доданою вартістю. Йдеться про електрообладнання, машини та механізми.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський підписав закон про надання будівельної продукції на ринку. Цей документ наближає Україну до впровадження "промислового безвізу" з Євросоюзом.

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