Україна хоче підписати "промисловий безвіз" з ЄС на наступному саміті, - Зеленський

"Впевнений, є рух до угоди про важливий для України "промисловий безвіз". На наступному саміті Україна-ЄС ми прагнемо підписати цю угоду", - сказав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що Україна вже розпочала з ЄС діалог щодо Європейського зеленого курсу.