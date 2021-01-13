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В МЭРТ объяснили, почему "промышленный безвиз" важен для экономики Украины

Украина, Среда 13 января 2021 12:22
В МЭРТ объяснили, почему "промышленный безвиз" важен для экономики Украины
Фото: Игорь Петрашко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко объяснил важность "промышленного безвиза" для Украины. Наше государство может стать площадкой для мировых производств.

Об этом сообщает правительственный портал.

Активная работа по "промышленному безвизу" началась еще в октябре 2020 года.

"Мы можем стать площадкой для производств. Почему... не используют площадку сейчас? А потому, что любая продукция, произведенная у нас, если поставляется как составная часть для производителя в Германии или во Франции, нуждается в дополнительной сертификации", - сказал министр.

Он подчеркнул, что с "промышленным безвизом" украинские производители и экспортеры смогут маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия (СЕ) и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации.

"Сейчас уже проведено 15 онлайн-заседаний миссии по "промышленному безвизу". В этом году миссия возобновит свою работу 15 января... В апреле у нас будет отчет, который позволит двигаться дальше в направлении подписания соглашения", - сообщили в МЭРТ.

Напомним, в декабре 2020 года Украина и ЕС договорились подписать Соглашение АССА (так называемый "промышленный безвиз") по некоторым видам продукции с добавленной стоимостью. Речь идет об электрооборудовании, машинах и механизмах.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении строительной продукции на рынке. Этот документ приближает Украину к внедрению "промышленного безвиза" с Евросоюзом.

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