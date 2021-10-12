Украина хочет подписать "промышленный безвиз" с ЕС на следующем саммите, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена подписать с Европейским союзом так называемый "промышленный безвиз". По его словам, это может произойти на следующем саммите Украина-ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства во время выступления на саммите.

"Уверен, есть движение к соглашению о важном для Украины "промышленном безвизе". На следующем саммите Украина-ЕС мы стремимся подписать это соглашение", - сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что Украина уже начала с ЕС диалог по поводу Европейского зеленого курса.