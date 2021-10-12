Україна хоче підписати "промисловий безвіз" з ЄС на наступному саміті, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір підписати з Європейським союзом так званий "промисловий безвіз". За його словами, це може відбутися на наступному саміті Україна-ЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави під час виступу на саміті.
"Впевнений, є рух до угоди про важливий для України "промисловий безвіз". На наступному саміті Україна-ЄС ми прагнемо підписати цю угоду", - сказав Зеленський.
Глава держави також зазначив, що Україна вже розпочала з ЄС діалог щодо Європейського зеленого курсу.
Нагадаємо, у грудні 2020-го Україна та ЄС домовились підписати Угоду АССА (так званий "промисловий безвіз") по деяких видах продукції з доданою вартістю. Йдеться про електрообладнання, машини та механізми.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський підписав закон про надання будівельної продукції на ринку. Цей документ наближає Україну до впровадження "промислового безвізу" з Євросоюзом.