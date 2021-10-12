Україна хоче підписати "промисловий безвіз" з ЄС на наступному саміті, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір підписати з Європейським союзом так званий "промисловий безвіз". За його словами, це може відбутися на наступному саміті Україна-ЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави під час виступу на саміті.

"Впевнений, є рух до угоди про важливий для України "промисловий безвіз". На наступному саміті Україна-ЄС ми прагнемо підписати цю угоду", - сказав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що Україна вже розпочала з ЄС діалог щодо Європейського зеленого курсу.