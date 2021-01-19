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Украина хочет изменить формат сотрудничества с МВФ, - Марченко

Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины хочет изменить формат сотрудничества с Международным валютным фондом. Прямое финансирование госбюджета должно прекратиться с 2023 года.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью австрийскому изданию Der Standard, перевод которого обнародован на сайте Минфина.

Как отметил Марченко, на данный момент МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита.

"Мы хотим, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка или только предоставлял техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации. Прямое финансирование госбюджета должно прекратиться до 2023 года, чтобы мы могли одалживать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимыми относительно своих заимствований", - сказал он.

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По его словам, на текущем этапе развития страна нуждается в помощи МВФ.

"И мы делаем все возможное, чтобы продолжать сотрудничество и выполнять условия программы. Мы все еще будем зависеть от хороших новостей от МВФ в 2021 году, чтобы продолжать сотрудничать с ЕС и Всемирным банком и занимать деньги на рынке капитала по приемлемым процентным ставкам. Но мы хотим изменить формат сотрудничества, - сообщил министр.

Как сообщало РБК-Украина, министр финансов Сергей Марченко не видит никаких причин обсуждать отказ Украины от выплаты долгов. Вопрос о дефолте не стоит.

Как сообщало РБК-Украина, Украина в течение 2021 года вернет Международному валютному фонду 1 154,7 млн в специальных правах заимствования (SDR). По сегодняшнему курсу это составляет 1 672,9 млн долларов.

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