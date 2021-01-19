Министр финансов не видит причин для дефолта Украины

Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр финансов Сергей Марченко не видит никаких причин обсуждать отказ Украины от выплаты долгов. Вопрос о дефолте не стоит.

Об этом он сказал в интервью австрийскому изданию Der Standard, перевод которого обнародован на сайте Минфина.

"Нет ни одной причины даже задавать вопрос об этом. В настоящее время нет экономических причин дефолта, а также мы не предполагаем их наступления в 2021 году", - сказал он.

Как отметил Марченко, Минфин знает как финансировать дефицит бюджета 2021 года.

"Самую большую сумму, чуть больше 2 млрд долларов, мы должны будем вернуть в сентябре. К этому времени мы найдем вариант рефинансирования", - отметил министр.

Марченко сообщил, что в 2020 году дефицит госбюджета был запланирован на уровне 7,5% от ВВП, но по итогам он составил лишь 5,3%.

"Мы ожидаем дефицита 5,5% в 2021 году. Мы ожидали, что ВВП упадет на 4,8% в 2020 году; по предварительным данным, мы могли бы быть в несколько лучшем положении с минус 4,5%. В 2021 году я ожидаю 4,6% плюс", - сказал он.

Напомним, Украина в 2021 году должна выплатить 585,13 млрд гривен задолженности по государственному долгу. Из этой суммы платежи по внутреннему долгу составят 418,80 млрд гривен, по внешнему - 166,33 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Украина в течение 2021 года вернет Международному валютному фонду 1 154,7 млн в специальных правах заимствования (SDR). По сегодняшнему курсу это составляет 1 672,9 млн долларов.