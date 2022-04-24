Украина хочет, чтобы Франциск помог разблокировать гумкоридор в Мариуполе, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона хотела бы, чтобы Папа Римский Франциск приобщился к решению гуманитарного кризиса на востоке Украины. В частности, помог эвакуироваться жителям Мариуполя и открыть гуманитарный коридор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы государства.
"Украина хотела бы, чтобы Папа Римский Франциск присоединился к спасению людей на востоке нашего государства, в частности, помог разблокировать гуманитарный коридор в Мариуполе", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что Папе Римскому доверяет большое количество людей, а и добавил, что "его миссия - от Бога".
"Я очень хотел, чтобы он приехал с самого начала, чтобы он поддержал наших людей на востоке государства, - сказал Зеленский.
По его словам, украинская сторона обращалась с такой просьбой к Святому Престолу.
"Рано говорить, но мы ожидаем его", - отметил президент.
Напомним, ранее Папа Франциск прокомментировал свой возможный визит в Украину.
Также мы писали, что перед этим Папа Римский Франциск раскритиковал Путина за вторжение в Украину.
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