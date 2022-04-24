Україна хоче, щоб Франциск допоміг розблокувати гумкоридор у Маріуполі, - Зеленський

"Україна хотіла б, щоб Папа Римський Франциск долучився до порятунку людей на сході нашої держави, зокрема, допоміг розблокувати гуманітарний коридор у Маріуполі", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Папі Римському довіряє велика кількість людей, а й додав, що "його місія - від Бога".

"Я дуже хотів, щоб він приїхав із самого початку, щоб він підтримав наших людей на сході держави", - сказав Зеленський.

За його словами, українська сторона зверталася з таким проханням до Святого Престолу.

"Рано говорити, але ми очікуємо на нього", - зазначив президент.