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Украина хочет договориться с США о поставках газа по ленд-лизу, - Foreign Policy

Фото: Украина хочет договориться с США о поставках газа по ленд-лизу (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина предложила США соглашение о поставках сжиженного природного газа по ленд-лизу. Чтобы таким образом получить от американской стороны около шести миллиардов кубометров СПГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Foreign Policy.

"Украинские топ-менеджеры в сфере энергетики предлагают Вашингтону и другим западным столицам множество потенциальных решений для обеспечения поставок на будущую зиму и увеличения внутреннего производства. Это включает обеспечение международного финансирования для закупки природного газа у крупных экспортеров на Ближнем Востоке и Северной Африке, разработку альтернативных маршрутов поставок и возможное соглашение с Вашингтоном о импорт СПГ из США по ленд-лизу", - пишет издание.

Как сообщает журнал со ссылкой на слова генерального директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, он на прошлой неделе заявил в Вашингтоне, что Украине необходимо 8 млрд долларов для импорта 6 млрд кубометров газа до наступления зимы.

"У США есть очень четкий мандат на предоставление необходимой помощи Украине. Мы хотим структурировать его разумным образом, чтобы не было никакого бремени для американских налогоплательщиков", - говорит Витренко.

Как поясняют в издании, соглашением о ленд-лиз, по которому Украина хочет получить газа на млрд куб. г СПГ, будет доставляться в Европу и попадать в страну через трубопровод.

При этом украинская сторона планирует рассчитаться с США после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа.

"Они удивились, услышав эту идею, но ее хорошо восприняли", - цитирует издание Витренко.

Напомним, как стало известно, Европа может столкнуться с нехваткой энергии следующей зимой после того, как вторжение России в Украину усугубило энергетический кризис в регионе.

Добавим, что цены на природный газ в США удвоились с начала 2022 года из-за растущего спроса со стороны Европы.

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