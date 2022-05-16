Цены на газ в США растут из-за роста спроса на поставки СПГ в Европу

Цены на природный газ в США удвоились с начала 2022 года. Растущий спрос со стороны Европы, которая пытается отказаться от российского импорта, заставляет аналитиков ожидать, что цены останутся высокими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на природный газ в США выросли до 7,854 долларов за млн БТЕ к 13 мая с 3,730 долларов в начале 2022 года, но остаются намного ниже показателя Европы в 31 доллар и Азии в 24 доллара за млн БТЕ.

По словам аналитика Пола Санки из Sankey Research, фьючерсы на газ в США должны достичь 20 долларов за млн БТЕ, чтобы снизить спрос на американский СПГ.

"Нет верхней границы для природного газа США до тех пор, пока будет сохраняться арбитраж по экспорту СПГ", - сказал он.

Добыча газа в ключевых регионах США в этом году замедлилась, отчасти из-за недостаточной пропускной способности трубопровода. Плохая погода также сократила производство и увеличила спрос.

Вторжение России в Украину и последующие санкции вызвали борьбу за экспорт из США газа. В середине марта американские заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ) потребляли 15% внутреннего производства.

Напомним, Германия предприняла шаги по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказа от трубопроводных поставок из России. Страна арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки (FSRU).