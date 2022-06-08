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Европа может столкнуться с нехваткой энергии в случае суровой зимы, - МЭА

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Брюссель, Среда 08 июня 2022 12:26
Европа может столкнуться с нехваткой энергии в случае суровой зимы, - МЭА Фото: Европа может столкнуться с энергокризисом (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европа может столкнуться с нехваткой энергии следующей зимой после того, как вторжение России в Украину усугубило энергетический кризис в регионе. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил о кризисе в случае суровой зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Меня особенно беспокоят рынки природного газа… если у нас будет суровая и долгая зима, мы можем столкнуться с очень трудными днями", - сказал Бироль на ежегодной конференции МЭА по энергоэффективности в Зондерборге, Дания.

Бироль сказал, что, хотя правительства и компании в настоящее время стремятся обеспечить альтернативные источники энергии, для правительств не менее важно принять меры по снижению спроса.

По его словам, если европейские потребители снизят температуру в своих домах на 2 градуса, будет сэкономлено 20 млрд кубометров природного газа, что эквивалентно объемам, поступающим из России в Европу по "Северному потоку-1".

Напомним, по данным Совета экономического анализа Франции, полный запрет на импорт энергоресурсов из России может в среднем привести к потере валового национального дохода стран ЕС в размере 0,2-0,3%. Это составляет 100 евро на взрослого человека.

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