Украина хочет быстрее заключить сделку по "зерновому коридору", - Reuters
Представители украинских властей рассчитывают как можно быстрее договориться о запуске "зернового коридора" в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По следам переговоров в Стамбуле издание пишет, что Россия и Украина сообщили о прогрессе на пути к соглашению о снятии блокады черноморских портов. Турецкая сторона заявила, что сделка может быть подписана на следующей неделе.
"Мы очень надеемся на это. Мы спешим так быстро, как только можем", - ответил украинский источник на условиях анонимности на вопрос, на сколько реалистичны такие сроки.
Предполагается, что сделка будет включать инспекцию судов, чтобы убедиться, что Украина использует корабли не для ввоза оружия, а также гарантии от западных стран, что российский экспорт продовольствия не попадет под санкции.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила создать алгоритм навигации в Черном море для экспорта зерна.
Генсек ООН Антониу Гуттериш отмечал, что переговоры вселяют оптимизм.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.