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Украина хочет быстрее заключить сделку по "зерновому коридору", - Reuters

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Киев, Пятница 15 июля 2022 21:51
Украина хочет быстрее заключить сделку по "зерновому коридору", - Reuters Фото: стамбульские переговоры по зерновому коридору (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Илона Свиридова

Представители украинских властей рассчитывают как можно быстрее договориться о запуске "зернового коридора" в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По следам переговоров в Стамбуле издание пишет, что Россия и Украина сообщили о прогрессе на пути к соглашению о снятии блокады черноморских портов. Турецкая сторона заявила, что сделка может быть подписана на следующей неделе.

"Мы очень надеемся на это. Мы спешим так быстро, как только можем", - ответил украинский источник на условиях анонимности на вопрос, на сколько реалистичны такие сроки.

Предполагается, что сделка будет включать инспекцию судов, чтобы убедиться, что Украина использует корабли не для ввоза оружия, а также гарантии от западных стран, что российский экспорт продовольствия не попадет под санкции.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила создать алгоритм навигации в Черном море для экспорта зерна.

Генсек ООН Антониу Гуттериш отмечал, что переговоры вселяют оптимизм.

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Российская Федерация Украина Черное море
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