Україна хоче швидше укласти угоду щодо "зернового коридору", - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Слідами переговорів у Стамбулі видання пише, що Росія і Україна повідомили про прогрес на шляху до угоди про зняття блокади чорноморських портів. Турецька сторона заявила, що угода може бути підписана наступного тижня.

"Ми дуже сподіваємося на це. Ми поспішаємо так швидко, як тільки можемо", - відповіло українське джерело на умовах анонімності на питання, на скільки реалістичні такі терміни.

Передбачається, що угода включатиме інспекцію суден, щоб переконатися, що Україна використовує кораблі не для ввезення зброї, а також гарантії від західних країн, що російський експорт продовольства не потрапить під санкції.