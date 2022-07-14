Переговоры по "зерновому коридору" обнадеживают, но договоренности нет, - генсек ООН

Переговоры в Стамбуле о возобновлении поставок зерна из заблокированных украинских портов были "чрезвычайно обнадеживающими", но окончательной договоренности нет,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Генсек ООН назвал переговоры "важным шагом" на пути к обеспечению безопасного и надежного экспорта украинских продуктов питания через Черное море.

"В Стамбуле мы увидели важный шаг - шаг вперед - к обеспечению безопасного и надежного экспорта украинских продуктов питания через Черное море. В мире, омраченном глобальным кризисом, сегодня у нас наконец появился луч надежды", - сказал он.

По его словам, было достигнуто согласие по нескольким спорным пунктам.

"Теперь же потребуется немало технической работы, чтобы материализовать прогресс, достигнутый за столом переговоров", - заявил Гутерришь.

По его мнению, обнадеживающие новости из Стамбула "демонстрируют важность диалога". При этом генсек попросил не забывать, что переговоры идут на фоне гибели украинцев.

"Был сделан важный шаг на пути к достижению всеобъемлющего соглашения. Но мы не должны забывать, что переговоры проходят в разгар кровавого конфликта. Люди по-прежнему гибнут. Обнадеживающие новости из Стамбула демонстрируют важность диалога", - добавил он.

Напомним, вчера, 13 июля, в Турции прошли переговоры по вопросу возобновления экспорта зерна из Украины.

Позже глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о создании координационного центра по возобновлению экспорта украинского зерна.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина планирует обсудить с ООН детали создания "зернового коридора" в ближайшие дни.

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