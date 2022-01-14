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Украина и Грузия станут членами НАТО, - Столтенберг

Автор: Мария Кучерявец

Организация Североатлантического договора (НАТО) приняла решение о включении Украины и Грузии в Альянс. Однако срок их вхождения пока не установлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью La Repubblica.

"Украина уже подала заявку на членство и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами (НАТО - ред.), но мы не устанавливали, когда именно",- сказал Столтенберг.

Он отметил, что только Украина должна решать: вступать ли ей в НАТО или нет и подчеркнул, что РФ не имеет права вмешиваться в этот вопрос.

На вопрос, может ли Украина присоединиться к НАТО в ближайшие несколько месяцев, Столтенберг ответил:

"Сейчас на повестке дня реформы - помощь Украине. Повторяю: сейчас дело в российской агрессии. Они оккупировали часть Украины - Крым, контролируют Донбасс при поддержке сепаратистов, а потом хотят заставить нас принять юридически обязывающий договор, который бы нарушил национальный суверенитет".

Напомним, Столтенберг ранее заявил, что две страны могут быстро присоединиться к Альянсу. По его словам, для этого необходимо политическое решение.

Добавим, генеральный секретарь НАТО высказался о размещении войск на востоке и заявил, что Альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения.

После чего в России обвинили НАТО в "заманивании в свои ряды" Украины и скандинавские страны.

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