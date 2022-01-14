НАТО не пойдет на компромиссы: Столтенберг высказался о размещении войск на востоке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о размещении войск на востоке. По его словам, Альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир польского радио.
"Мы сейчас находимся в критическом моменте для европейской безопасности и должны разговаривать с Россией среди прочего для того, чтобы передать ей единогласную позицию всех союзников, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, если речь идет о принципе", - сказал Столтенберг.
По его словам, каждая страна имеет право на выбор собственной дороги и решения, хочет ли она принадлежать к военному союзу, которым является НАТО или нет.
"Но также ключевым является наше право на защиту всех союзников и размещение войск в восточной части НАТО", - отметил генсек.
Напомним, Столтенберг заявил, что две страны могут быстро присоединиться к Альянсу. По его словам, для этого неободимо политическое решение.