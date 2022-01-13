Соответствуют оборонным стандартам НАТО: две страны могут быстро присоединиться к Альянсу
Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что две страны могут быстро присоединиться к Альянсу. По его словам, для этого неободимо политическое решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Речь идет о Швеции и Финляндии. Столтенберг подчеркнул, что эти страны соответствуют оборонным стандартам НАТО.
"Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам НАТО, в случае политического решения могут быстро присоединиться к Альянсу", - заявил генсек.
Напомним, отношения между Россией и НАТО на сегодня находятся на критически низком уровне. Альянс якобы отвергает предложения по деэскалации.