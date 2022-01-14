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Россия обвинила НАТО в "заманивании в свои ряды" Украины и скандинавских стран

Новина українською →
Москва, Пятница 14 января 2022 10:36
Россия обвинила НАТО в "заманивании в свои ряды" Украины и скандинавских стран Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Mikhail Svetlov/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В России считают, что НАТО "затягивает" в свои ряды Украину и скандинавские страны. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, Россия готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по "гарантиям безопасности".

"Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину, в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО. От США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться", - заявил Лавров.

Лавров назвал "неприемлемым и ущербным" трактование НАТО своих политических обязательств о нерасширении.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о размещении войск на востоке. По его словам, Альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения.

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