UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина и Грузия обсудили ускорение членства в ЕС и НАТО, - Шмыгаль

Автор: Анастасия Рокитна

Украина и Грузия обсудили ускорение членства стран в ЕС и НАТО. Стороны согласовали координацию совместных шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на совместном брифинге с грузинским коллегой Иракли Гарибашвили.

По его словам, они обсудили взаимодействие стран на международном уровне.

"В частности, координацию совместных шагов с целью ускорения членства Украины и Грузии в ЕС и НАТО. Приоритетным является вопрос углубления механизмов сотрудничества с НАТО с целью интенсивного привлечения наших стран к диалогу и обеспечению безопасности в Черном море", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее в МИД заявили, что США и Евросоюз должны определить дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС.

Отметим, СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаГрузияДенис Шмыгаль