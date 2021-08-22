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Україна та Грузія обговорили пришвидшення членства в ЄС та НАТО, - Шмигаль

Автор: Анастасія Рокитна

Україна та Грузія обговорили пришвидшення членства країн в ЄС та НАТО. Сторони узгодили координцію спільних кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на спільному брифінгу з грузинським колегою Іраклі Ґарібашвілі.

За його словами, вони обговорили взаємодію країн на міжнародному рівні.

"Зокрема, координцію спільних кроків з метою пришвидшення набуття членства України та Грузії в ЄС та НАТО. Пріоритетним є питання поглиблення механізмів співробітництва з НАТО з метою інтенсивного залучення наших країн до діалогу та забезпечення безпеки в Чорному морі", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше в МЗС заявили, що США і Євросоюз повинні визначити дорожню карту вступу України в НАТО і ЄС.

Зазначимо, РНБО затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України.

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УкраїнаГрузіяДенис Шмигаль