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США и Евросоюз должны определить дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС, - Кулеба

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Киев, Понедельник 02 августа 2021 16:34
США и Евросоюз должны определить дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США и европейские союзники должны определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС. Украинский народ заплатил высокую цену защищая свой евроатлантический выбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы для американского издания Foreign Affairs.

"Время США и европейским союзникам в конце концов определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС", - написал Кулеба.

Министр добавил, что членство страны в НАТО и ЕС не просто усилит прогресс, которого достигла Украина - оно поможет вновь объединить Запад.

"Украина под руководством президента Владимира Зеленского полностью отдана ускорению внутренних трансформаций, что соответствует ожиданиям наших европейских и трансатлантических партнеров", - уточнил глава МИД.

При этом он подчеркнул, что вступления Украины в НАТО и ЕС требует украинский народ, который сделал свой выбор и заплатил высокую цену, защищая его.

В то же время министр отметил, что усилий Украины не будет достаточно для успеха без сильной поддержки со стороны ЕС, НАТО и их стран-членов. "Наши шаги должны быть взаимными, а работа на достижение цели вступления Украины в обе организации должна быть общей", - добавил он.

"США и Европа должны признать, что Украина является неотъемлемой частью Запада. Только тогда наши нынешние усилия не будут напрасными", - резюмировал Кулеба.

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Евросоюз НАТО Соединенные Штаты Америки Дмитрий Кулеба
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