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Украина и Грузия обсудили ускорение членства в ЕС и НАТО, - Шмыгаль

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Киев, Воскресенье 22 августа 2021 12:58
Украина и Грузия обсудили ускорение членства в ЕС и НАТО, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина и Грузия обсудили ускорение членства стран в ЕС и НАТО. Стороны согласовали координацию совместных шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на совместном брифинге с грузинским коллегой Иракли Гарибашвили.

По его словам, они обсудили взаимодействие стран на международном уровне.

"В частности, координацию совместных шагов с целью ускорения членства Украины и Грузии в ЕС и НАТО. Приоритетным является вопрос углубления механизмов сотрудничества с НАТО с целью интенсивного привлечения наших стран к диалогу и обеспечению безопасности в Черном море", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее в МИД заявили, что США и Евросоюз должны определить дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС.

Отметим, СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины.

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Украина Грузия Денис Шмыгаль
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