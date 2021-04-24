Украина и Грузия обсудили углубление взаимодействия ВМС с черноморскими государствами НАТО

Министры уделили особое внимание укреплению безопасности в регионе Черного моря, в частности углублению взаимодействия военно-морских сил Украины и Грузии с черноморскими государствами-членами НАТО.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и координации действий для приближения Украины и Грузии к вступлению в ЕС и НАТО, в частности получения Плана действий по членству в Альянсе.

"Членство Украины и Грузии в Европейском Союзе и НАТО - лишь вопрос времени", - заявил Кулеба.

Кроме того, собеседники осудили многочисленные нарушения Россией международного права, в том числе блокирование Керченского пролива, а также продолжающуюся оккупацию украинских и грузинских территорий.