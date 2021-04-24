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Україна та Грузія обговорили поглиблення взаємодії ВМС із чорноморськими державами НАТО

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані. Серед питань, які обговорили дипломати, була інтеграція країн до НАТО.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Міністри приділили особливу увагу зміцненню безпеки у регіоні Чорного моря, зокрема поглибленню взаємодії військово-морських сил України та Грузії із чорноморськими державами-членами НАТО.

Сторони домовилися про подальшу співпрацю та координацію дій задля наближення України і Грузії до вступу в ЄС і НАТО, зокрема отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

"Членство України та Грузії в Європейському Союзі та НАТО - лише питання часу", - заявив Кулеба.

Крім того, співрозмовники засудили численні порушення Росією міжнародного права, зокрема блокування Керченської протоки, а також триваючу окупацію українських та грузинських територій.

Нагадаємо, після тривалої перерви Грузія повернула свого посла до України.

Раніше повідомлялося, що Україна вперше взяла участь у переговорах трикутника Румунії, Польщі та Туреччини - Східного флангу НАТО.

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Новини України НАТОДмитро Кулеба