Україна та Грузія обговорили поглиблення взаємодії ВМС із чорноморськими державами НАТО

Міністри приділили особливу увагу зміцненню безпеки у регіоні Чорного моря, зокрема поглибленню взаємодії військово-морських сил України та Грузії із чорноморськими державами-членами НАТО.

Сторони домовилися про подальшу співпрацю та координацію дій задля наближення України і Грузії до вступу в ЄС і НАТО, зокрема отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

"Членство України та Грузії в Європейському Союзі та НАТО - лише питання часу", - заявив Кулеба.

Крім того, співрозмовники засудили численні порушення Росією міжнародного права, зокрема блокування Керченської протоки, а також триваючу окупацію українських та грузинських територій.