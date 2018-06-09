Украина, Грузия и Молдова должны координировать меры информационной безопасности, - Парубий

Меры по борьбе в информационной войне с РФ не всегда понимают европейские партнеры, заявил Парубий

Меры по борьбе в информационной войне с Россией не всегда понимают европейские партнеры Украины. Поэтому Украина, Грузия и Молдова должны координировать меры, принимаемые в секторе информационной безопасности, заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время межпарламентской конференции "Украина-Грузия-Молдова", передает корреспондент РБК-Украина.

"Каждая из наших стран ищет свой путь в противостоянии информационной агрессии России. Украина в 2014 году пошла радикальным путем. Мы тогда просто запретили трансляцию российских каналов, определив, что это элементы пропаганды. Такие же действия совершает сегодня и Молдова, и Латвия", - заявил Парубий.

Он отметил, что страны региона должны координировать свои усилия в борьбе с информационной войной.

Напомним, сегодня в Киеве председатели парламента Грузии, парламента Молдовы и Верховной рады Украины подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблеи.