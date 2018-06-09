Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украина, Грузия и Молдова должны координировать меры информационной безопасности, - Парубий

НовостиПолитика    09.06.2018 - 19:00
Фото: подписание заявления (iportal.rada.gov.ua)
Фото: подписание заявления (iportal.rada.gov.ua)

Меры по борьбе в информационной войне с РФ не всегда понимают европейские партнеры, заявил Парубий

Меры по борьбе в информационной войне с Россией не всегда понимают европейские партнеры Украины. Поэтому Украина, Грузия и Молдова должны координировать меры, принимаемые в секторе информационной безопасности, заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время межпарламентской конференции "Украина-Грузия-Молдова", передает корреспондент РБК-Украина.

"Каждая из наших стран ищет свой путь в противостоянии информационной агрессии России. Украина в 2014 году пошла радикальным путем. Мы тогда просто запретили трансляцию российских каналов, определив, что это элементы пропаганды. Такие же действия совершает сегодня и Молдова, и Латвия", - заявил Парубий.

Он отметил, что страны региона должны координировать свои усилия в борьбе с информационной войной.

Напомним, сегодня в Киеве председатели парламента Грузии, парламента Молдовы и Верховной рады Украины подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблеи.

Парубий подписал постановление об обращении к мировым лидерам о непризнании приговора Сущенко Рада рассмотрит вопрос избирательного кодекса осенью, - Парубий
Теги публикации: Андрей Парубий, Грузия, Молдова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В сети появилось видео задержания догхантера Святогора
В сети показали переполненные пляжи в Одессе (видео)
Королева Елизавета ІІ перенесла серьезную операцию
"Невозможно больше скрывать!": в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь