Україна, Грузія і Молдова повинні координувати заходи інформаційної безпеки, - Парубій

Заходи по боротьбі в інформаційній війні з РФ не завжди розуміють європейські партнери, заявив Парубій

Заходи по боротьбі в інформаційній війні з Росією не завжди розуміють європейські партнери України. Тому Україна, Грузія і Молдова повинні координувати заходи, що вживаються в секторі інформаційної безпеки, заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час міжпарламентської конференції "Україна-Грузія-Молдова", передає кореспондент РБК-Україна.

"Кожна з наших країн шукає свій шлях у протистоянні інформаційній агресії Росії. Україна у 2014 році пішла радикальним шляхом. Ми тоді просто заборонили трансляцію російських каналів, визначивши, що це елементи пропаганди. Такі ж дії вчиняє сьогодні і Молдова, і Латвія", - заявив Парубій.

Він зазначив, що країни регіону мають координувати свої зусилля в боротьбі з інформаційною війною.

Нагадаємо, сьогодні в Києві голови парламенту Грузії, парламенту Молдови та Верховної ради України підписали заяву про створення Міжпарламентської асамблеї.