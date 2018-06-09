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Україна, Грузія і Молдова повинні координувати заходи інформаційної безпеки, - Парубій

НовиниПолітика    09.06.2018 - 19:00
Фото: підписання заяви (iportal.rada.gov.ua)
Фото: підписання заяви (iportal.rada.gov.ua)

Заходи по боротьбі в інформаційній війні з РФ не завжди розуміють європейські партнери, заявив Парубій

Заходи по боротьбі в інформаційній війні з Росією не завжди розуміють європейські партнери України. Тому Україна, Грузія і Молдова повинні координувати заходи, що вживаються в секторі інформаційної безпеки, заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час міжпарламентської конференції "Україна-Грузія-Молдова", передає кореспондент РБК-Україна.

"Кожна з наших країн шукає свій шлях у протистоянні інформаційній агресії Росії. Україна у 2014 році пішла радикальним шляхом. Ми тоді просто заборонили трансляцію російських каналів, визначивши, що це елементи пропаганди. Такі ж дії вчиняє сьогодні і Молдова, і Латвія", - заявив Парубій.

Він зазначив, що країни регіону мають координувати свої зусилля в боротьбі з інформаційною війною.

Нагадаємо, сьогодні в Києві голови парламенту Грузії, парламенту Молдови та Верховної ради України підписали заяву про створення Міжпарламентської асамблеї.

Парубій підписав постанову про звернення до світових лідерів про невизнання вироку Сущенку Рада розгляне питання виборчого кодексу восени, - Парубій
Теги публікації: Андрій Парубій, Грузія, Молдова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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