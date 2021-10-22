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Украина готовится возобновить импорт электроэнергии из Беларуси

Автор: Юрий Дощатов

Если угля и газа не будет хватать и вдобавок ухудшится погода, возникнут проблемы с электроэнергией. На этот случай Украина готовится к возобновлению импорта электроэнергии из Беларуси.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На пороге энергокризиса. Кабмин может возобновить финансирование "Нафтогаза".

По информации РБК-Украина, на прошлой неделе делегация представителей государственных энергокомпаний, в том числе "Энергоатома", провела переговоры по этому вопросу в Минске. Беларусь предлагает выгодную цену, сказал собеседник, знакомый с результатами переговоров.

Для возобновления импорта не нужно принимать специальное решение. Достаточно, чтобы регулятор НКРЭКУ просто не продлил запрет импорта, который действует до конца октября. Таким образом, с 1 ноября поставки э/э из Беларуси снова станут возможными при острой необходимости.

Такая необходимость может возникнуть даже в конце октября, если температура существенно понизится, отметил в беседе с РБК-Украина источник в правительстве.

Напомним, НКРЭКУ 29 сентября продлила на месяц запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и с территории России. Ограничение будет действовать до 1 ноября 2021 года.

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