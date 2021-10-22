Україна готується відновити імпорт електроенергії з Білорусі

Якщо вугілля і газу не вистачатиме і до того ж погіршиться погода, виникнуть проблеми з електроенергією. На цей випадок Україна готується до відновлення імпорту електроенергії з Білорусі.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На порозі енергокризи. Кабмін може відновити фінансування "Нафтогазу".
За інформацією РБК-Україна, минулого тижня делегація представників державних енергокомпаній, у тому числі "Енергоатому", провела переговори з цього питання в Мінську. Білорусь пропонує вигідну ціну, сказав співрозмовник, знайомий з результатами переговорів.
Для відновлення імпорту не потрібно приймати спеціальне рішення. Достатньо, щоб регулятор НКРЕКП просто не продовжив заборону імпорту, яка діє до кінця жовтня. Таким чином, з 1 листопада поставки е/е з Білорусі знову стануть можливими при гострій необхідності.
Така необхідність може виникнути навіть наприкінці жовтня, якщо температура істотно знизиться, зазначило в бесіді з РБК-Україна джерело в уряді.
Нагадаємо, НКРЕКП 29 вересня продовжила на місяць заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та з території Росії. Обмеження діятиме до 1 листопада 2021 року.