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Україна готується до припинення Росією транзиту газу, - Оржель

Новини » Економіка    18.09.2019 - 14:08
Україна готується до припинення Росією транзиту газу, - Оржель
Фото: Олексій Оржель (brdo com ua)

У підземних сховищах знаходиться понад 19 млрд кубометрів

У разі припинення транзиту російського газу по території України з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ. Про це на брифінгу сказав міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Оржель, планується закласти можливість для компанії "Магістральні газопроводи України" купувати газ на перший квартал, "оскільки потенційно може бути зупинка транспортування газу".

"Ми повинні мати відповідний обсяг газу, щоб здійснити реверсні поставки з наших газосховищ для споживачів України", - заявив він.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом на 17 вересня досягли 19,5 млрд кубометрів. Крім того, "Нафтогаз" законтрактував 0,5 млрд кубометрів на початок 2020 року.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує, що в 2020 році транзит російського газу по території України скоротиться до 50 млрд кубометрів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України оцінює ризик зупинки транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року як помірний.

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