Украина готовится к наступлению России из Крыма

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Российской Федерацией. Не исключено, что Россия начнет наступление с территории оккупированного Крыма.

Об этом заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию "Думская".

Так, Неижпапа не исключает, что российские войска могут попытаться захватить территории Херсонской области для того, чтобы пустить воду из Днепра в Крым.

"Мы готовимся (к таким действиям РФ - ред.). Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - подчеркнул он.

Командующий ВМС отметил, что в случае полномасштабной конфронтации с РФ будет много потерь как среди военных, так и среди гражданского населения.

"Многие сейчас этого не понимают - хотя в стране седьмой год идет война", - добавил Неижпапа.

По его словам, как только в Крыму начнут восстанавливать Северо-Крымский канал, это будет сигналом о подготовке России к конфронтации.

Добавим, что в ближайшее время Россия планирует провести масштабные военные учения вблизи украинской границы, поэтому подтягивает к ней крупные силы.

Сейчас вдоль границы Украины размещены 3 группы российских войск, готовые в любой момент начать вторжение.

Напомним, ранее Неижпапа заявлял, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России остается актуальной с 2014 года.

Кроме того, использование агрессии Россией для решения проблемы с водоснабжением в Крыму также не исключали в представительстве президента Украины.