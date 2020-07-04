Угроза нападения РФ актуальна для Украины с 2014 года, - командующий ВМС

Фото: Алексей Неижпапа (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

У ВСУ есть утвержденный главнокомандующим план боевой подготовки на 2020 год

Многочисленные мероприятия оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил России направлены на отработку действий, в том числе против Украины. А угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации остается актуальной с 2014 года.

Об этом заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа в интервью "Радио Свобода".

По его словам, имперские амбиции у правительства России не уменьшаются. "Они прибегают к запугиванию, политическому и экономическому давлению, демонстративно бряцают оружием вблизи границ. Поэтому все мероприятия наших органов управления и воинских частей направлены соответственно на отражение агрессии", - отметил Неижпапа.

При этом он добавил, что есть утвержденный главнокомандующим ВСУ план боевой подготовки на этот год.

"Пандемия внесла в него определенные ограничения и изменения в формате проведения, но количественно учений не стало меньше, мы придерживаемся запланированного", - отметил командующий ВМС.

Напомним, ранее в комментарии РБК-Украина заместитель представителя президента в Крыму Тамила Ташева сообщила, что Россия может использовать "гибридную" агрессию с Украиной ради решения проблемы с водоснабжением в Крым.

Кроме того, Вооруженные силы Украины готовы сдерживать атаки России с моря и суши.

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Автор: РБК-Украина