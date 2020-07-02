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Россия разместила вблизи границы с Украиной готовые к наступлению войска

Новости » Политика     02.07.2020 - 23:34
Россия разместила вблизи границы с Украиной готовые к наступлению войска
Фото: российский военный (pinterest.com)

Вдоль границы Украины разместили около 87 тысяч военных

Россия создала три группировки войск, которые способны проводить внезапные наступательные действия с ограниченными целями на территории Украины. Эти группировки способны без объявления мобилизации проводить активное наступление.

Об этом заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время онлайн-заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, сообщает "Укринформ".

По данным ВСУ, вдоль границы Украины Россия осуществляет активное формирование новых воинских частей и реорганизацию существующих военных формирований с целью наращивания боевого потенциала.

Россия разместила вблизи границы с Украиной готовые к наступлению войска

Фото: карта возможного наступления России на Украину (mil.gov.ua)

Голопатюк отметил, что сейчас завершается формирование трех новых объединений - двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020-2021 года планируют достичь полной оперативной готовности.

"В целом численность наземной группировки ВС РФ вдоль границы Украины составляет около 87 тысяч военнослужащих, до 1100 единиц танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем, до 360 ракетных систем залпового огня, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов", - заявил Голопатюк.

Напомним, Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении.

Ранее украинские власти призвали граждан быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению России.

Отметим, Россия перебросила на оккупированный Донбасс три вагона с боеприпасами и 10 танков.

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Автор: Артур Родивилов

Теги Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбассвійна
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