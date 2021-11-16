Украина готовится к эскалации и наращиванию миграции на границе с Беларусью, - МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский провел телефонный разговор с комиссаром ЕС по внутренним делам Ильвой Йоханссон. Стороны подняли вопрос взаимодействия на фоне обострения ситуации на границах союза.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Во время разговора Монастырский отметил, что Украина, со своей стороны, заинтересована в расширении сотрудничества с ЕС для противостояния угрозам гибридного характера в будущем.
"Мы рассматриваем ситуацию на белорусско-польской границе в контексте стратегии Кремля на ослабление Евросоюза", - заявил министр.
В то же время глава МВД отметил, что сегодняшняя ситуация на границе Польши дает все основания прогнозировать вероятную эскалацию и наращивание нелегальной миграции на границе Украины и Беларуси.
Также Монастырский подчеркнул целесообразность использования второй фазы проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине", чтобы усилить охрану украинско-белорусского участка границы и улучшить материально-техническую базу пограничников.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что белорусские мигранты предприняли попытку прорыва с левой стороны от пункта пропуска "Кузница".
В результате прорыва - семеро польских полицейских получили ранения.
Тем временем Беларусь пригрозила расценить применение водометов на границе как прямую агрессию.