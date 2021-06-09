Украина готовит санкции за оправдание агрессии РФ. Кабмин уже одобрил
Кабинет министров предлагает ввести санкции против 6 физических и 10 юридических лиц за оправдание вооруженной агрессии России. Санкционный список должны вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.
Сообщается, что сегодня правительство одобрило и должно в течение трех дней внести на рассмотрение СНБО предложение по применению персональных специальных экономических и других ограничительных санкций.
Планируется, что санкции будут введены за распространение информационного контента, направленного на оправдание вооруженной агрессии РФ и временной оккупации части территории Украины, а также за популяризацию и пропаганду органов оккупационных администраций.
"Санкции предлагается применить сроком на 3 года против 6 физических и 10 юридических лиц, зарегистрированных в восьми странах", - говорится в сообщении.
Пакет санкций предусматривает блокировку имущества на территории Украины, запрет на транзит ресурсов, полеты и перевозки, а также запрет на вывод капиталов.
При этом министерство не раскрывает, кто именно войдет в санкционный список. А на открытой части заседания Кабинета министров такой вопрос не рассматривался.
Напомним, ранее сообщалось, что под американскими санкциями оказались 134 гражданина Украины. СНБО проверяет эту информацию, чтобы, возможно, ввести национальные санкции.
До этого президент Владимир Зеленский заявлял, что благодаря санкциям удалось достичь нулевого влияния "воров в законе".