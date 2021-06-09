Украина готовит санкции за оправдание агрессии РФ. Кабмин уже одобрил

Кабинет министров предлагает ввести санкции против 6 физических и 10 юридических лиц за оправдание вооруженной агрессии России. Санкционный список должны вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что сегодня правительство одобрило и должно в течение трех дней внести на рассмотрение СНБО предложение по применению персональных специальных экономических и других ограничительных санкций.

Планируется, что санкции будут введены за распространение информационного контента, направленного на оправдание вооруженной агрессии РФ и временной оккупации части территории Украины, а также за популяризацию и пропаганду органов оккупационных администраций.

"Санкции предлагается применить сроком на 3 года против 6 физических и 10 юридических лиц, зарегистрированных в восьми странах", - говорится в сообщении.

Пакет санкций предусматривает блокировку имущества на территории Украины, запрет на транзит ресурсов, полеты и перевозки, а также запрет на вывод капиталов.

При этом министерство не раскрывает, кто именно войдет в санкционный список. А на открытой части заседания Кабинета министров такой вопрос не рассматривался.