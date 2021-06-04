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В санкционных списках США фигурируют 134 украинца. Украина их проверит

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Киев, Пятница 04 июня 2021 18:40
В санкционных списках США фигурируют 134 украинца. Украина их проверит Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что под американскими санкциями уже оказались 134 гражданина Украины. Президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить информацию о каждом украинце, который фигурирует в санкционных списках США.

Об этом речь шла на брифинге в Офисе президента Украины.

Как рассказал Данилов, 130 украинцев оказались под санкциями, которые ввело Министерство финансов США. Еще четверо украинских граждан фигурируют в санкционных списках американского Госдепа.

"Всего на сегодня под санкциями США находятся 134 гражданина Украины. Мы дали поручение СБУ, Кабмину, Службе внешней разведки по каждому гражданину проверить всю соответствующую информацию, на основании чего против них были применены санкции от США, для принятия соответствующих решений в случае необходимости на заседаниях СНБО",- сказал он.

Напомним, в середине мая Данилов говорил, что по имеющимся данным, под санкциями США находятся более 60 украинцев. Он добавил, что Украина обратилась к властям США с просьбой предоставить информацию о подсанкционных украинцах.

Добавим, в прошлом году США ввели санкции против нардепа Андрея Деркача за вмешательство в американские выборы.

А в начале 2021 года под американские санкции попал нардеп Александр Дубинский. Вашингтон обвинил украинского нардепа во вмешательстве в выборы президента США.

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