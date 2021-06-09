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Україна готує санкції за виправдання агресії РФ. Кабмін вже схвалив

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Київ, Середа 09 червня 2021 14:59
Україна готує санкції за виправдання агресії РФ. Кабмін вже схвалив Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів пропонує ввести санкції проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб за виправдання збройної агресії Росії. Санкційний список повинні винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що сьогодні уряд схвалив і повинен протягом трьох днів внести на розгляд РНБО пропозицію щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій.

Планується, що санкції будуть введені за поширення інформаційного контенту, спрямованого на виправдання збройної агресії РФ і тимчасової окупації частини території України, а також за популяризацію і пропаганду органів окупаційних адміністрацій.

"Санкції пропонується застосувати строком на 3 роки до 6 фізичних і 10 юридичних осіб, зареєстрованих у восьми країнах", - йдеться в повідомленні.

Пакет санкцій передбачає блокування майна на території України, заборону на транзит ресурсів, польоти і перевезення, а також заборону на виведення капіталів.

При цьому міністерство не розкриває, хто саме увійде до списку санкцій. А на відкритій частині засідання Кабінету міністрів таке питання не розглядалося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під американськими санкціями опинилися 134 громадянина України. РНБО перевіряє цю інформацію, щоб, можливо, ввести національні санкції.

До цього президент Володимир Зеленський заявляв, що завдяки санкціям вдалося досягти нульового впливу "злодіїв у законі".

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