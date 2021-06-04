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Зеленский: удалось достичь нулевого влияния "воров в законе"

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Киев, Пятница 04 июня 2021 20:06
Зеленский: удалось достичь нулевого влияния "воров в законе" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После санкций СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) удалось достичь нулевого влияния "воров в законе" на криминогенную ситуацию в Украине. Также достигнут прогресс и по криминальным авторитетам.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, за три недели шестерым "ворам в законе" объявили подозрения, 12 выдворили из Украины, остальные находятся под стражей и изолированы.

"То есть удалось достичь фактически нулевого влияния "воров в законе" на криминогенную ситуацию в Украине. Кроме того, после санкций СНБО прекратили преступное влияние 11 этнических криминальных авторитетов, треть выдворили из Украины, другие пребывают под следствием или ждут процедуру выдворения. У остальных отменены документы на проживание в Украине", - добавил Зеленский.

Напомним, в середине мая СНБО ввел санкции против криминальных авторитетов и "воров в законе".

После этого по всей стране начались массовые задержания и аресты представителей преступного мира.

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