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Украина готовит иск в международный суд ООН из-за агрессии России в Керченском проливе

Новости » Политика    04.12.2018 - 02:37
Украина готовит иск в международный суд ООН из-за агрессии России в Керченском проливе
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Российские военные совершили нападение на украинские корабли в нейтральных водах

В связи с актом агрессии России против украинских Военно-морских сил в Керченском проливе Украина готовит иск в международный суд Организации Объединенных Наций. Об этом заявил президент Петр Порошенко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

"Готовится иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", - отметил он.

Президент подчеркнул, что украинские моряки действовали в полном соответствии с международным правом и российские военные совершили нападение на украинские корабли уже в нейтральных водах, открыв по ним огонь.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Европа и Соединенные Штаты имеют общие интересы в противостоянии вызовам со стороны России, в частности, касающиеся агрессии против Украины.

"Нынешние события в Азовском море является в определенной степени прямым следствием очевидного нарушения основополагающих правил мирного сосуществования на европейской территории", - сказала она.

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Новости Украины ООНПорошенко ПетрКерченский мостСуд
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