Україна готує позов до міжнародного суду ООН через агресію Росії у Керченській протоці

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Російські військові здійснили напад на українські кораблі у нейтральних водах

У зв’язку із актом агресії Росії проти українських Військово-морських сил у Керченській протоці Україна готує позов до міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй. Про це заявив президент Петро Порошенко у ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

"Готується позов до міжнародного суду ООН у зв’язку із актом агресії. Файл цей вже зафіксований. Про відповідальність Російської Федерації за агресію проти нашої держави", - зазначив він.

Президент підкреслив, що українські моряки діяли у повній відповідності до міжнародного права і російські військові здійснили напад на українські кораблі вже в нейтральних водах, відкривши по них вогонь.

Нагадаємо, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європа та Сполучені Штати мають спільні інтереси у протистоянні викликам із боку Росії, зокрема щодо агресії проти України.

"Нинішні події в Азовському морі є певною мірою прямим наслідком очевидного порушення засадничих правил мирного співіснування на європейській території", - сказала вона.