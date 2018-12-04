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Україна готує позов до міжнародного суду ООН через агресію Росії у Керченській протоці

Новини » Політика    04.12.2018 - 02:37
Україна готує позов до міжнародного суду ООН через агресію Росії у Керченській протоці
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Російські військові здійснили напад на українські кораблі у нейтральних водах

У зв’язку із актом агресії Росії проти українських Військово-морських сил у Керченській протоці Україна готує позов до міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй. Про це заявив президент Петро Порошенко у ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

"Готується позов до міжнародного суду ООН у зв’язку із актом агресії. Файл цей вже зафіксований. Про відповідальність Російської Федерації за агресію проти нашої держави", - зазначив він.

Президент підкреслив, що українські моряки діяли у повній відповідності до міжнародного права і російські військові здійснили напад на українські кораблі вже в нейтральних водах, відкривши по них вогонь.

Нагадаємо, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європа та Сполучені Штати мають спільні інтереси у протистоянні викликам із боку Росії, зокрема щодо агресії проти України.

"Нинішні події в Азовському морі є певною мірою прямим наслідком очевидного порушення засадничих правил мирного співіснування на європейській території", - сказала вона.

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