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Украина готова заменить российские ракетные двигатели, - глава Госкосмоса

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Киев, Пятница 08 октября 2021 11:22
Украина готова заменить российские ракетные двигатели, - глава Госкосмоса Фото: глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черныш

Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай заявил, что Украина готова заменить российские ракетные двигатели. Украина полностью отходит от зависимости от РФ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

По его словам, российские ракетные двигатели стояли на американских ракетах и, например, на украинских ракетах "Зенит", которые запускали с "Морского старта".

"Сейчас мы уходим полностью от зависимости от РФ и, соответственно, это дает возможность говорить нам, что это 100% реализуемый проект. Так как ракета, которую мы создаем, будет меньше, то и двигатель к ней будет меньше. Безусловно, необходимые проработки уже проведены, и мы понимаем, что это реализуемая вещь", - сообщил он.

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