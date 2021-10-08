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Україна готова замінити російські ракетні двигуни, - глава Держкосмосу

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 11:22
Україна готова замінити російські ракетні двигуни, - глава Держкосмосу Фото: глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна, Олег Черниш

Глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай заявив, що Україна готова замінити російські ракетні двигуни. Україна повністю відходить від залежності від РФ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай.

За його словами, російські ракетні двигуни стояли на американських ракетах і, наприклад, на українських ракетах "Зеніт", які запускали з "Морського старту".

"Зараз ми йдемо повністю від залежності від РФ і, відповідно, це дає можливість говорити нам, що це 100% реалізований проект. Так як ракета, яку ми створюємо, буде менше, то і двигун до неї буде менше. Безумовно, необхідні опрацювання вже проведені, і ми розуміємо, що це реалізована річ", - повідомив він.

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