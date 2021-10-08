Україна готова замінити російські ракетні двигуни, - глава Держкосмосу

За його словами, російські ракетні двигуни стояли на американських ракетах і, наприклад, на українських ракетах "Зеніт", які запускали з "Морського старту".

"Зараз ми йдемо повністю від залежності від РФ і, відповідно, це дає можливість говорити нам, що це 100% реалізований проект. Так як ракета, яку ми створюємо, буде менше, то і двигун до неї буде менше. Безумовно, необхідні опрацювання вже проведені, і ми розуміємо, що це реалізована річ", - повідомив він.