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Украина готова воевать лопатами, если поставок оружия не будет, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украина будет защищаться "лопатами" от военной агрессии России в случа прекращения поставок западного оружия.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий телеканал ARD, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что никто на Западе не должен верить в то, что Украина будет охотнее идти на уступки без поставок вооружений.

"Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война - война за наше существование", - сказал Кулеба.

Вместе с тем министр отметил, что в Украине значительно меньше оружия, чем в России.

"Поэтому чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено, тем больше будет помощь для нас. Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем "спасибо", но тогда многое будет потрачено впустую, много людей погибнет", - заявил он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам канцлера Олафа Шольца, Германия передаст тяжелое вооружение Украине вовремя, чтобы она смогла использовать его в битве за Донбасс.

Также он отметил, что его страна будет поддерживать нашу столько, сколько это потребуется.

Ожидается, что в этом году Берлин передаст новейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Ранее посол в Германии Мельник заявлял, что Украина может получить от Германии гаубицы Panzerhaubitze 2000 уже около 22 июня. Также нашей стране должны передать и немецкие зенитные самоходные установки Gepard.

При этом, как отмечает газета Bild, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Германия предоставила нашей стране военную помощь в размере 192 млн евро. Это лишь 35% от обещанной общей суммы.

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Дмитрий Кулеба