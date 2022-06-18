Даже не половина. Сколько обещанного вооружения передала Германия Украине
С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Германия предоставила нашей стране военную помощь в размере 192 млн евро. Это лишь 35% от обещанной общей суммы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Согласно данным мониторинга Ukraine Support Tracker, до 7 июня Германия обещала Украине оказать военную помощь в размере 542 млн евро. Сейчас страна занимает восьмое место среди стран, которые поставляют вооружение для наших бойцов.
Больше всего оружия обещали США-на сумму 4,14 млрд евро. Сейчас же они поставили вооружение на 1,97 млрд евро, что составляет 48% от обещанного.
Среди стран, которые поставили 100% от обещанного оружия:
- Норвегия;
- Франция;
- Латвия;
- Италия;
- Бельгия;
- Люксембург;
- Финляндия;
- Хорватия;
- Болгария;
- Австрия;
- Румыния;
- Польша
Однако, общий объем поставок вышеуказанных стран, является ниже, чем в Германии.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам канцлера Олафа Шольца, Германия передаст тяжелое вооружение Украине вовремя, чтобы она смогла использовать его в битве за Донбасс. Также он отметил, что его страна будет поддерживать нашу столько, сколько это потребуется.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.