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Даже не половина. Сколько обещанного вооружения передала Германия Украине

Новина українською →
Суббота 18 июня 2022 18:54
Даже не половина. Сколько обещанного вооружения передала Германия Украине Фото: гаубицы Panzerhaubitze 2000 (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Германия предоставила нашей стране военную помощь в размере 192 млн евро. Это лишь 35% от обещанной общей суммы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Согласно данным мониторинга Ukraine Support Tracker, до 7 июня Германия обещала Украине оказать военную помощь в размере 542 млн евро. Сейчас страна занимает восьмое место среди стран, которые поставляют вооружение для наших бойцов.

Больше всего оружия обещали США-на сумму 4,14 млрд евро. Сейчас же они поставили вооружение на 1,97 млрд евро, что составляет 48% от обещанного.

Среди стран, которые поставили 100% от обещанного оружия:

  • Норвегия;
  • Франция;
  • Латвия;
  • Италия;
  • Бельгия;
  • Люксембург;
  • Финляндия;
  • Хорватия;
  • Болгария;
  • Австрия;
  • Румыния;
  • Польша

Однако, общий объем поставок вышеуказанных стран, является ниже, чем в Германии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам канцлера Олафа Шольца, Германия передаст тяжелое вооружение Украине вовремя, чтобы она смогла использовать его в битве за Донбасс. Также он отметил, что его страна будет поддерживать нашу столько, сколько это потребуется.

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